Contro di me una campagna mediatica pianificata L' amaro commiato

Fonte : agi

(Di giovedì 5 settembre 2019) Con l'ufficialità della rosa che compone il nuovo esecutivo, e la conseguente fine della crisi di governo, arrivano le parole didi quelli che ormai sono a tutti gli effetti degli ex-ministri. Come quello di Giulia Grillo, su Facebook. O quello di Danilo Toninelli, tra i più criticati, che ha affidato sempre ai social il suo saluto. "Sapevo che l'impegno sarebbe stato al tempo stesso gravoso ed entusiasmante, ma questi 15 mesi di governo sono andati oltre ogni mia immaginazione e previsione. È stata un'esperienza intensa come non mai". "Ho dato il massimo per onorare il mio mandato al Mit, per interpretare quel cambiamento di cui il Paese ha bisogno. Ho donato tutto me stesso, a volte anche sbagliando, come può capitare, ma comunque nella convinzione di aver agito, giorno dopo giorno, per l'esclusivo interesse dei cittadini. E i risultati stanno lì a ...

juventusfc : Le #JuventusWomen vi aspettano fra una settimana al Moccagatta, per la sfida di @UWCL contro il @FCBfemeni ! Biglie… - civati : Seguite @brearkeologi, una squadra di archeologi che racconta come stiano emergendo molti reperti dal ghiaccio che… - angelomangiante : Stasera tutta l'Italia del tennis, e chi ama lo sport, a tifare per un ragazzo italiano. A New York si gioca un po… -