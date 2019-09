Conte e i ministri hanno giuratoNel pomeriggio il primo Cdm

Il giuramento dei ministri del Conte -bis : È il giorno del giuramento del nuovo governo. I 21 ministri del secondo governo Conte, di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giureranno per iniziare oggi il loro lavoro. Dopo la cerimonia ufficiale ci sarà un breve brindisi. Successivamente, a Palazzo Chigi, si svolgerà il primo Consiglio dei ministri . Ore 10.15 È il primo governo italiano che nasce a Bruxelles, con un ministro dell'economia, ...

Conte e i ministri al QuirinaleGiuramento - poi il primo Cdm : A meno di un mese da quel fatidico 7 agosto in cui tutto ha cominciato a crollare, la crisi di governo è risolta e una squadra nuova di zecca – o quasi – si appresta a giurare di fronte al Presidente della Repubblica, sotto la guida dello stesso Giuseppe Conte che si pensava inizialmente sarebbe stato la prima vittima. Segui su affaritaliani.it

Entra nel vivo il Conte bis - alle 10 il giuramento dei ministri : Ventuno ministri , un terzo donne. Con una media di 47 anni la compagine di governo guidata da Giuseppe Conte , alla sua seconda volta da premier, è la più giovane della storia repubblicana. In serata la prima riunione

Titoli e aperture : il governo Conte-bis e i suoi ministri commentati e raccontati dai quotidiani in edicola : Via libera al Conte bis. Ufficiale la squadra di governo: coalizione giallorossa formata da Cinque Stelle, Pd e Leu, tra new entry, promossi ed esclusi. I ministri sono ventuno, sette le donne, età media, 47 anni. Oggi il giuramento davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Ora basta odio” promette e chiede il segretario dem Nicola Zingaretti. Dai mercati segnali di fiducia. Spread ai minimi storici, positiva la Borsa. LA ...