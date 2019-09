Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2019) Brutte notizie per la. Cengizsi èto mentre era impegnato negli allenamenti per l’impegno con la Turchia. La nazionale sta preparando le gare contro Andorra e Moldavia per le qualificazioni agli Europei 2020. Mentre si allenava, racconta Gianluca Di Marzio, l’attaccante giallorosso ha riportato un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Oratornerà a Trigoria. Lalo sottoporrà agli esami di rito per determinare la gravità dell’infortunio e poi iniziare le terapie necessarie. L'articoloper lasiinilNapolista.

romeoagresti : #Juventus, brutta notizia: #Chiellini ha riportato durante l'allenamento odierno la distorsione del ginocchio destr… - TuttoQuaNews : RT @3BMeteo: Brutta notizia #meteo - Perturbazione in arrivo con nuovi rovesci e temporali. #maltempo - napolista : Brutta notizia per la #Roma: #Under si infortuna in allenamento - ilNapolista -