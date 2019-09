Roger Waters canta ' Wish You Were Here' per Julian Assange VIDEO

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019)era a Londra lunedì e ha partecipato da protagonista alla manifestazione in sostegno diche si è svolta davanti al Ministero dell'Interno inglese. Il frontman dei Pink Floyd ha dedicato aduno dei brani più famosi della band, 'You', in riferimento esplicito alla detenzione del fondatore di Wikileaks.antimilitarista alla manifestazione per Wikileaksnon ha soloto e suonato con la sua chitarra il celebre brano del 1975, ma ha anche parlato alla folla: 'Cosa dovremmo fare sapendo cheè in isolamento?', ha detto durante il suo momento sul palco. E poi ha rivolto un pensiero alle vittime di guerra: 'E cosa dovremmo fare sapendo che quei bambini in Siria o in Palestina sono fatti a pezzi dalle persone che lavorano in questo edificio?'. Il pensiero antimilitarista della rockstar britannica si è espresso ...

