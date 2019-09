Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) A Firenze è febbre Commisso. Il nuovo patron viola ha colpito il cuore dei tifosi con i suoi modi seri e genuini, tornando a far respirare un entusiasmo che non si respirava da tempo. E, in attesa che la squadra possa iniziare a far bene in campo, nellavieneta una nuova pizza: la ‘pizza Commisso‘ per l’appunto. E’ presente anche questa pizza allo stand del ristorante-pizzeria di Sesto Fiorentino della Festa dell’Unità di Firenze, che si è aperta oggi e si svolgerà fino al 13 settembre nell’area del Mandela Forum. La ricetta proposta prevede pomodori Pachino, provola, basilico, grana, origano, e nduja piccante in omaggio alle origini calabresi di Commisso.L'articolo, lala ‘pizza Commisso’ CalcioWeb.

DiMarzio : #Fiorentina, ecco #Caceres: l’uruguaiano è arrivato in città ?????? #calciomercato - gringoserra78 : RT @CalcioWeb: #Fiorentina, la città toscana inventa la 'pizza #Commisso' - CalcioWeb : #Fiorentina, la città toscana inventa la 'pizza #Commisso' -