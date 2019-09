Cyberbullismo | UNICEF | oltre un terzo dei giovani ne è vittima in 30 Paesi

Cyberbullismo - sondaggio Unicef in 30 Paesi : uno su 3 è vittima e uno su 5 lascia la scuola. “I responsabili? Governi e società di internet” : Uno su tre dice di essere stato vittima di atti di bullismo online, uno su 5 di aver lasciato la scuola proprio per questo. E’ il risultato di un maxi-sondaggio condotto dall’Unicef con un campione di oltre 170mila ragazzi di età compresa fra i 13 e i 24 anni di 30 Paesi diversi, che hanno allarmato il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e i partner della ricerca. Viene segnalato anche il fatto che il problema della ...