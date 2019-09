Conte ha sciolto la riserva | ecco la nuova squadra di Governo

Fonte : leggioggi

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Dopo una mattinata di colloqui serrati con i capigruppo di M5S, Pd e Leu, Giuseppeha assunto a tutti gli effetti il ruolo di presidente del Consiglio, dando il via al nuovo, ilbis. Il nuovo premier si è recato attorno alla 15 di oggi 4 settembre al Quirinale da Sergio Mattarella per sciogliere la. Ladei ministri è stata completata ed è pronta per prestare giuramento e ricevere la fiducia in Parlamento.ha quindi annunciato il suo secondo, il primo a maggioranza M5s-Pd con il supporto di Leu. Il giuramento avverrà domani 5 settembre alle 10.ladelbis Presidente del Consiglio – GiuseppeSottosegretario alla presidenza del Consiglio – Riccardo Fraccaro (M5s) Ministro dell’Interno – Luciana Lamorgese Ministro degli Esteri – Luigi Di Maio (M5s) Ministro della Difesa – Lorenzo Guerini ...

