Aprire i porti | ma con juicio

**Migranti : Salvini - ‘governo inciucio vuole riAprire i porti’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Qualcuno nel nome del governo dell’inciucio vuole riaprire i porti ma finchè campo io difenderò la sovranità del mio paese e quindi sono corso dal Senato al Viminale”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. “Rischio altra denuncia per abuso d’ufficio perchè avrei dovuto far sbarcare immigrati di questa Ong spagnola”, aggiunge su Open Arms. L'articolo **Migranti: ...

**Migranti : Salvini - ‘governo inciucio vuole riAprire i porti’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Qualcuno nel nome del governo dell’inciucio vuole riaprire i porti ma finchè campo io difenderò la sovranità del mio paese e quindi sono corso dal Senato al Viminale”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. “Rischio altra denuncia per abuso d’ufficio perchè avrei dovuto far sbarcare immigrati di questa Ong spagnola”, aggiunge su Open Arms. L'articolo **Migranti: ...

Open Arms - Trenta e Conte vogliono riAprire i porti : Chiara Sarra Il premier ha scritto a Salvini di soccorrere i migranti. La Open Arms entra in acque italiane. E il ministro grillino non firma il decreto per vietarne lo sbarco Con la crisi di governo, il Movimento 5 Stelle getta la maschera pure sul tema dell'immigrazione clandestina. Finora premier e ministri grillini avevno - seppur con ritrosia - assecondato la politica dei porti chiusi imposta da Matteo Salvini. Ma ora che il ...

Matteo Salvini grida al complotto della sinistra : "C'è un disegno per Aprire i porti italiani" : Matteo Salvini non ha dubbi: "C'è un disegno per tornare indietro ed aprire i porti italiani, per far tornare l'Italia ad essere il campo profughi d'Europa". Il leader leghista commenta così il via libera del Tar del Lazio in merito allo sbarco della ong Open Arms. Secondo il decreto Sicurezza bis,

Ong - diktat di Berlino a Matteo Salvini : "RiAprire subito porti". E Seehofer insulta l'Italia : Ancora la Germania contro l'Italia sulla questione-immigrazione. "l'Italia apra i propri porti alle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo". Queste le parole, a metà tra il diktat e l'appello, pronunciate dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer