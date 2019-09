Tragedia durante la partita di calcio | muore sotto gli occhi degli amici

Tragedia in Marocco : violenta alluvione durante una partita di calcio - morte 7 persone [VIDEO] : Incredibile alluvione nel sud del Marocco, capace di devastare il villaggio di Tizert: morte almeno 7 persone che stavano guardando una partita di calcio Il servizio meteorologico nazionale aveva avvisato dei grandi rischi riguardanti il maltempo in diverse regioni, ma la furia della natura si è abbattuta sul Marocco ben oltre le aspettative. Le forti pioggie, che già a luglio avevano causato 15 morti, sono tornate a mietere vittime. È ...

Tragedia fuori dalla discoteca - giovane accoltellato durante una rissa : è morto : Un ragazzo, di cui non è ancora nota l'identità, è stato ucciso nella notte tra domenica e elunedì nei pressi di una...

Tragedia nello sport : Margarita Plavunova è morta a 25 anni durante l’allenamento : Secondo la federazione atletica russa, Margarita Plavunova ha avuto un arresto cardiaco. Secondo i media locali, il cuore della ragazza non avrebbe retto agli allentamenti particolarmente intensi cui si stava sottoponendo per le qualificazioni per Tokyo 2020. È una nuova Tragedia quella che arriva dal mondo dello sport. Stavolta a piangere è il settore dell’atletica leggera che ha perso uno dei suoi talenti migliori. Si chiamava Margarita ...

Tragedia in Calabria - donna muore durante un viaggio in treno : Una donna è deceduta poche ore fa in Calabria mentre stava viaggiando a bordo di un treno. Nonostante i tempestivi soccorsi del personale medico del 118, che si è recato con velocità sul luogo e malgrado vari tentativi effettuati per rianimarla, per la donna non c'è stato nulla da fare. Sulle cause del decesso stanno indagando le forze dell'ordine che hanno esaminato i vari rilievi del caso. Da una prima indagine la donna avrebbe avuto un ...

Tragedia a Gwangju : crolla parte di una discoteca durante la festa della squadra di pallanuoto USA - due morti e numerosi feriti : I festeggiamenti per il terzo titolo mondiale consecutivo della Nazionale USA di pallanuoto femminile sono finiti in Tragedia. Due morti e una decina di feriti: questo è il bilancio (al momento solo parziale) del crollo di un balcone all’interno della discoteca “Coyote Ugly” di Gwangju che stava ospitando numerosi atleti che avevano partecipato ai Mondiali di nuoto in corso di svolgimento nella località sud-coreana. Tutto è ...

Tragedia ai Mondiali di nuoto - crollo nella discoteca durante la festa della pallanuoto : Due morti sudcoreani e nove atleti feriti, nessuno grave: "Ballavamo ed è crollato il pavimento". Soppalco abusivo

Bimbo di quattro anni muore annegato : Tragedia a Pozzuoli durante un matrimonio : La tragedia si è consumata a Pozzuoli durante la scorsa notte di mercoledì 24 luglio: un Bimbo di 4 anni ha perso la vita annegando in una piscina dove alcuni invitati facevano in bagno nel corso dei festeggiamenti di un matrimonio. Il dramma nel corso dei festeggiamenti nuziali Mentre amici e cuginetti festeggiavano in acqua facendo un bagno nella piscina del lido Kora di Lucrino, il piccolo Davide M. è sfuggito allo sguardo dei presenti, ...

Tragedia durante un matrimonio a Pozzuoli : annega bimbo di 4 anni in piscina : Sfuggito al controllo dei genitori, ieri sera, il piccolo Davide M. è morto annegato nella piscina adiacente al ristorante dove si stavano svolgendo i festeggiamenti di un matrimonio. La Tragedia è avvenuta a Pozzuoli nella piscina del lido “Kora” di Lucrino. Nella piscina stavano facendo il bagno altri bambini invitati al ricevimento. I video del locale, del sistema di videosorveglianza, sono ora sotto il controllo della Polizia ma da una ...