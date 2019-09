Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 3 settembre 2019) Si può non riconoscere lad’Inghilterra? A quanto pare sì. È accaduto a Balmoral, residenza scozzese doveII trascorre le sue vacanze estive e dove, quest’anno, ha vissuto l’insolita esperienza di non essere riconosciuta da un gruppo di turisti americani. A riportare il curioso episodio, tra le varie testate, è il Daily Mail.Da quanto emerso, nei giorni scorsi lasi era recata a fare una passeggiata nei pressi della residenza scozzese, con foulard sul capo e giaccone di tweed. Insomma, un outfit ben diverso da quelli che la sovrana è abituata a mostrare durante le occasioni ufficiali, caratterizzati da abiti e cappelli colorati.Così il gruppo di turisti americani le si è avvicinato e le ha domandato se lavivesse da quelle parti.è stata al gioco, rispondendo che la ...

HuffPostItalia : Incontrano la Regina Elisabetta ma non la riconoscono. La reazione di The Queen è esilarante - fabriziobld : RT @HuffPostItalia: Incontrano la Regina Elisabetta ma non la riconoscono. La reazione di The Queen è esilarante - alcinx : RT @HuffPostItalia: Incontrano la Regina Elisabetta ma non la riconoscono. La reazione di The Queen è esilarante -