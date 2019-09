Ancora sassi contro bus | vetro in frantumi | caccia a 2 giovani

Fonte : romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2019) Roma – Lancio diun autobus a Roma. E’ successo. Ieri infatti, intorno alle 20, i Carabinieri di Acilia sono dovuti intervenire in via di Saponara 160 per il danneggiamento di un bus, sembra da parte di due ragazzi. Si tratta di un mezzo della linea 03 che in quel momento stava svolgendo la sua normale corsa. I duehanno lanciato deila porta anteriore destra, rompendo ile dandosi immediatamente dopo alla fuga. Per lo spavento una passeggera e’ stata sottoposta alle cure dei sanitari, sul posto, in quanto si trovava in forte stato di agitazione. Sono in corso le indagini per reperire i responsabili del gesto. L'articolobus:ina 2proviene da RomaDailyNews.

