Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019)View 3 Pro è unoche costa circa 250 euro e ha il suo punto di forza nell’autonomia. La dotazione include unoIPS da 6,3 pollici e un comparto fotografico con tre fotocamere posteriori (12 MP + 13 MP + 5 MP) e una fotocamera frontale da 16 MP. Buona la connettività, con il chip NFC per i pagamenti in mobilità, la presa jack per le cuffie, la porta USB di tipo C per la ricarica e la memoria interna espandibile. Potrebbe essere unoadatto per chi cerca affidabilità e un grande display con una buona resa, peccato per il, che è un po’ elevato per quel che offre che rispetto alla concorrenza. Alla stessa cifra si può acquistare il recentissimo Mi A3 di Xiaomi che offre le garanzie di aggiornamento di Android One, oppure Huawei P30 Lite. Inoltre, aggiungendo 29 euro si può avere lo Xiaomi Mi 9T, che ha una piattaforma hardware più recente, ...

Cascavel47 : Wiko View3 Pro è uno smartphone affidabile, lo schermo è buono il prezzo un po’ meno - bitcityit : Wiko: per questo weekend, il View3 Pro è offerto in promozione - AndroidNewss : #news Wiko View3 Pro disponibile ad un super prezzo solo fino a domenica – Tecnoandroid -