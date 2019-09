U&D | la Cavaglià potrebbe ritornare nel programma come corteggiatrice per conquistare

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019) La prima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne ha confermato le aspettative della vigilia ovvero la scelta di Giulio Rasellinuovo tronista (al fianco di Sara Tozzi, Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche). Balzato alle cronache nella scorsa edizione del, in qualità di corteggiatore di Giulia, Giulio si era fatto conoscere meglio dal pubblico di Canale 5 in estate, partecipando anche a Temptation Island. Qui, si era avvicinato molto alla single Sabrina Martinengo che aveva perso la testa per lui, salvo poi tornare tra le braccia del fidanzato Nicola Tedde. Nei trascorsi di Raselli c'è dunque una prima partecipazione a Uomini e donne, quando era sceso per corteggiare Giulia. Quest'ultima gli aveva preferito Manuel Galiano anche se poi con lui la storia era durata solo un paio di settimane. Proprio per questo, un like dell'ex tronista ...

