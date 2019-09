Skoda Scala - La Monte Carlo è pronta al debutto

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 2 settembre 2019) Laha diffuso nuovi dettagli sullache debutterà al Salone di Francoforte. Questa versione, già apprezzata da tempo su altri modelli della Casa, sarà infatti estesa anche alla nuova hatchback e celebra i successi nelle competizioni. L'allestimentosarà abbinato a tutte le motorizzazioni della gamma, ma i prezzi di listino non sono ancora noti. Nero lucido per personalizzate l'esterno. Laè caratterizzata da uno stile sportivo sottolineato dal contrasto tra la tinta della carrozzeria e le finiture nero lucido della mascherina anteriore, dei paraurti, delle calotte degli specchietti e delle cornici dei cristalli. Il portellone è decorato con la scrittaa lettere maiuscole in tinta nera, inoltre sono di serie i cerchi in lega da 17" scuri, con i 18" opzionali. La dotazione include anche i vetri oscurati posteriori, ...

