Radio Marte – Cagni | “Il Napoli metterá in difficoltà la Juventus | la difesa va

Spazio : domani calerà il silenzio Radio tra la Terra e Marte : silenzio radio tra la Terra e Marte: dal 28 agosto fino al 7 settembre infatti ci sarà un’interruzione dei collegamenti tra i rover che operano sul suolo marziano e le apparecchiature di Terra. L’interruzione avverrà in modo forzato al fine di evitare i disturbi nelle trasmissioni radio che potrebbero essere causati dal Sole nel momento in cui si verifica l’allineamento Terra-Sole-Marte. Ogni due anni infatti, quando il Pianeta ...

Radio Marte : “L’agente e il papà di Campana sono in Italia - la situazione : La redazione di Radio Marte si è soffermato sull’arrivo in Italia dell’entourage di Leonardo Campana, calciatore seguito attentamente dal Napoli : “Giuntoli ha comunicato all’agente del calciatore che il Napoli comunicherà una decisione definitiva sull’eventuale acquisizione nella giornata di mercoledì. L’agente, col papà del ragazzo che detiene diritti su una percentuale della cifre incassata dalla sua cessione, è in ...

Fedele a Radio Marte : “Elmas voto 5 alla prestazione - per contrastare la Juventus…” : Enrico Fedele, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, parlando delle strategie del Napoli sul mercato: “Ancelotti vuole James Rodriguez, nel suo ruolo ci sono già tanti interpreti, il presidente preferirebbe altro perché teme che non possa servire e costa tanto. Il presidente sembra deciso a prendere una prima punta. Marsiglia? voto 7 alla prestazione, ho visto una squadra brillante. Serve una prima punta, che deve arrivare già dal nostro ...

Radio Marte – Auriemma : “Serve un regolamento per le commissioni agli agenti - così si perde il calcio” : Nel corso di Si gonfia la rete su Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato delle commissioni per gli agenti dei calciatori : “In questo modo il calcio avrà problemi. Le commissioni ormai sono una routine, é la terza parte del cartellino in mano ai procuratori. Il calciomercato ormai è in mano a pochi agenti che dettano leggi. Come c’era il fenomeno Gea ed è finito, io credo che ci dovrebbe essere un regolamento ...

Radio Marte – Chiariello : “Ancelotti stravede per il nuovo acquisto - non chiede più nessuno in questo reparto” : A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Umberto Chiariello, noto giornalista. Le sue dichiarazioni : “Quello che successe nel secondo anno di Rafa Benitez è irripetibile perché tanti “purpi” insieme non li accoglieremo mai più. Quest’anno abbiamo preso Di Lorenzo che è un signor terzino, Manolas tutti lo conosciamo ed Elmas sembra essere talmente forte da far dire al mister Ancelotti che il Napoli a centrocampo non ha ...

Radio Marte – Calemme : “Il Real ha comunicato la decisione a James - De Laurentiis spera nel buon senso” : Nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte é intervenuto Mirko Calemme corrispondente italiano del quotidiano spagnolo AS. Le sue dichiarazioni : “Ieri il Real ha comunicato a James che non è più sul mercato. Poi, se qualcosa possa cambiare da qui a qualche giorno lo deciderà soltanto il presidente. Florentino Perez è molto arrabbiato per questo pre campionato del Real e quindi risulta ancora più difficile. La ...

Radio Marte – Icardi-Napoli - trattativa rallentata : il problema - i dettagli : Aggiornamenti trattativa Icardi-Napoli Il giornalista Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo la situazione relativa ad Icardi ed al mercato del Napoli: “Tra Wanda Nara e Giuntoli è sorto un piccolo problema. Si tratta di uno sponsor che ha personalmente Icardi con la Nike della durata di 10 anni. Di questi ne sono stati smaltiti soltanto quattro ed il calciatore non vorrebbe perdere i ...

Valentina Clemente a Radio Marte : “Con Ancelotti Pépé diverrebbe ancora più forte. Su Neymar…” : La giornalista Valentina Clemente è intervenuta ai microfoni di Radio Marte, ha parlato del possibile arrivo di Pépé al Napoli. Secondo Valentina Clemente, il Lille, cederà la punta nonostante la partecipazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Pépé “Pépé è uno destinato a partire a causa del salto di qualità (aumento del prezzo del cartellino, ndr) fatto dall’ivoriano, anche sei il Lille sarà in Champions. i ...

Radio Marte – Marolda : “Operazione James da 100 mln - dall’investimento non si ricaverebbe nulla - De Laurentiis non sbaglierá” : A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda, analizzando il momento del Napoli in questo calciomercato : “Tatticamente il Napoli quando non avrà il possesso di palla si disporrà con il 4-4-2, in fase di possesso e in attacco invece, giocherà col 4-2-3-1. Punta centrale? Se dovesse arrivare un calciatore di alto livello, gli azzurri farebbero sicuramente ...

Radio Marte – Ceccarini : “Decisiva la volontá di Icardi - per James bisogna cedere al Real - Pepé non impossibile ma…” : A Radio Marte, ai microfoni di ‘Marte Sport Live’, è intervenuto Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, ha parlato del calciomercato del Napoli. Le sue parole: “Icardi? bisogna capire le intenzioni del calciatore, può diventare una grande occasione a fine mercato. La Juve presenterá sicuramente un’offerta, il Napoli invece lavora a fari spenti, la priorità resta James Rodriguez. Pepé? Non é ...

Giordano a Radio Marte : “Nessuno spenderà tanti soldi per Icardi - le pretendenti aspettano il momento giusto” : Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, é intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live : “James è lì, sempre molto vicino al Napoli, ma il Napoli deve sborsare 42 milioni per questa operazione. Icardi? Siamo in presenza di un braccio di ferro forte che toglie tanto valore al calciatore. Chi lo prenderà, acquisterà un calciatore che l’Inter non vuole più e non c’è motivo per comprarlo ad una cifra fuori ...