Fonte : wired

(Di lunedì 2 settembre 2019) (Foto: Phonearena) Potrebbero essere maturi i tempi per, nome in codice che si riferisce alverodello storico brand americano, che potrebbe debuttare nel corso del prossimo evento di presentazione già fissato per il 2 ottobre 2019. Fra un mese esatto si attendono nuovi modelli a rimpolpare il catalogo di tablet trasformistiSurface e il vertice in termini di scheda tecnica e design potrebbe proprio essere un dispositivo con display flessibile e sistema di apertura e chiusura per compattare il dispositivo quando non in uso e ampliarne la diagonale quando chiamato in causa. Si andrebbe così a diradare la nebbia intorno a quel che in unmomento veniva conosciuto come progetto Andromeda riferendosi a alcuni brevetti registrati l’anno scorso dedicati proprio a un dispositivo in grado di piegarsi come i vari Samsung Galaxy Fold e ...

MilanoCitExpo : Microsoft Centaurus sarà il primo pieghevole con Windows #DipartimentoInnovazioneTecnologia - webnewsit : Microsoft Centaurus avrà una chiusura magnetica -