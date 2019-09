Maxi concorso Regione Campania | oltre 300mila partecipanti

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Alla Mostra d'mare di Napoli alle 8.00 di lunedì si sono aperti i cancelli per glialindetto dalla. Tra i concorrenti non solo giovanissimi ma anche chi in età matura ancora fatica a trovare stabilità lavorativa. (Lapresse) Redazione 

provinciasulcis : E’ stato pubblicato nella #Gazzetta Ufficiale il bando del maxi concorso pubblico, per l’assunzione di 2.329 funzio… - TuttoQuaNews : RT @rep_napoli: Al via tra le proteste il maxi concorso della Regione Campania: 'Tutti fuori' [news aggiornata alle 14:05] - rep_napoli : Al via tra le proteste il maxi concorso della Regione Campania: 'Tutti fuori' [news aggiornata alle 14:14] -