Mamma uccide i figli per poter far sesso con altri uomini e finisce in carcere | «Ora

Mamma uccide figlio di un anno perché non può sfamarlo/ "Ora non soffrirai più" : Mamma uccide figlio di un anno perché non può sfamarlo. 'Ora non soffrirai più', dichiara dopo la tragedia. La drammatica storia arriva dalla Russia.

Mamma rapisce figlio di 6 anni per portarlo via dall’ex marito - lo uccide e si suicida : È l'orribile tragedia familiare che si è consumata a Waxahachie, capoluogo della contea di Ellis nello Stato del Texas, in Usa. Candace Harbin, 46 anni, si era separata dal marito che aveva avuto anche la custodia del loro unico figlio mentre alla donna il giudice aveva concesso solo visite limitate.\\Ha rapito il figlio di 6 anni Ollie che era stato affidato in custodia al suo ex marito dopo la loro separazione, lo ha condotto in un garage e ...

Australia - Mamma perde la custodia della figlia e la uccide. La piccola aveva tre anni : La tragedia nella città di Orange, nel New South Wales. Subito dopo aver ucciso la piccola, la madre si è sballata con alcune droghe. Tragedia in Australia, Una madre ha perso la custodia della sua bimba e, in preda alla disperazione, l'ha uccisa. È quanto accaduto nella città di Orange nel New South Wales. La piccola Isla Gurney aveva solo tre anni.\\ Stando a quanto riportato, la custodia della bimba era stata data esclusivamente ...

Si uccide sotto il treno - davanti alla Mamma. Il testimone : “Era sotto choc - portata in ospedale” : Un diciannovenne di Pordenone ieri pomeriggio si è tolto la vita alla stazione ferroviaria dell'ospedale di Mestre, dove era ricoverato fino a pochi minuti prima. Un gesto estremo compiuto sotto gli occhi della genitrice.Continua a leggere

Ragazzo di sedici anni uccide la Mamma - i fratelli e i nonni con un’accetta - poi si toglie la vita : Ha ucciso tutta la sua famiglia con un’accetta e poi si è tolto la vita. Il fatto è accaduto nella regione di Ulyanovsk, zona del Volga, a Patrikeevo. Secondo quanto riportato da Russia Today, Timur, 16 anni, ha ucciso la madre, i fratellini gemelli di 4 anni e i nonni e poi si è buttato da una torre per telecomunicazioni. Stando a RBC, l’adolescente avrebbe lasciato una nota per spiegare di volersi togliere la vita: “Per non ...

Mamma uccide le figlie di 3 anni e 17 mesi : “Mi impedivano di fare sesso”. Condannata all’ergastolo : Il 15 gennaio ha soffocato Lexi Draper, di tre anni. A inizio febbraio ha fatto lo stesso con Scarlett Vaughan, di 17 mesi, finché anche la seconda figlia non ha smesso di respirare. Louise Porton aveva 23 anni quando, nel 2018 a Rugby, nel Regno Unito, ha ucciso entrambe le sue figlie perché – ha detto agli inquirenti – le impedivano di vivere la propria vita sessuale come voleva. Ovvero facendosi pagare per incontrare e avere ...

