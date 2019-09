Lorenzo Fontana a Senaldi | Vi svelo perché Salvini ha deciso di aprire la

Atletica leggera - Europei under 20 2019 : show italiano sui 100 metri. Oro per Vittoria Fontana e Lorenzo Paissan : Giornata da ricordare, più unica che rara: l’Atletica italiana si esalta agli Europei under 20 di Boras, in Svezia, volando nei 100 metri sia al maschile che al femminile e portandosi a casa due clamorose medaglie d’oro. I protagonisti sono Lorenzo Paissan e Vittoria Fontana: due velocisti che in terra scandinava fanno salire il tricolore sul gradino più alto del podio. La performance più esaltante è quella di Fontana tra le donne. ...

Chi è Lorenzo Fontana il nuovo ministro Affari Ue : curriculum e biografia : Chi è Lorenzo Fontana il nuovo ministro Affari Ue: curriculum e biografia Come avevamo già segnalato in un recente articolo, si è verificato il primo rimpasto di governo dell’estate. L’ex ministro Paolo Savona, passato alla presidenza della CONSOB, lasciò vacante il ministero per gli Affari Europei. La scelta del sostituto è ricaduta, alla fine, sul titolare di un altro dicastero, quello della Famiglia. Parliamo del leghista ...

Lorenzo Fontana ministro degli Affari Europei - Alessandra Locatelli lo sostituisce alla Famiglia : L'attuale ministro della Famiglia passa agli Affari Europei su proposta di Salvini. La deputata comasca del Carroccio prenderà il suo posto. Giuramento nel pomeriggio al Quirinale

Rimpasto Governo Conte : Lorenzo Fontana agli Affari Europei - Alessandra Locatelli alla Famiglia : E’ partito il Rimpasto nel Governo Conte. “Sono ben lieto di accettare la proposta di Salvini” ha annunciato il premier

Lorenzo Fontana sarà il nuovo ministro degli Affari Europei : Il suo posto al ministero della Famiglia verrà preso da Alessandra Locatelli: i due giureranno oggi al Quirinale

Governo - l’annuncio di Conte : “Lorenzo Fontana ministro agli Affari europei - Alessandra Locatelli alla Famiglia” : Prima la conferma di Lorenzo Fontana, proposto da Matteo Salvini, come ministro agli Affari europei. Poi l’annuncio della deputata leghista al suo posto alla Famiglia. Ad annunciarlo, a margine della relazione annuale Inps, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Siamo d’accordo con il presidente della Repubblica, alle 18 giureranno al Quirinale, il ministro Lorenzo Fontana andrà agli Affari europei, e Alessandra ...

Lorenzo Fontana nuovo ministro per gli Affari Ue. Alla Famiglia Alessandra Locatelli : Il presidente del Consiglio accoglie la proposta di Salvini. Locatelli Alla Famiglia. Il giuramento oggi pomeriggio al Quirinale

Il premier Conte : «Bene Lorenzo Fontana nuovo ministro per gli Affari Ue» : Il presidente del Consiglio accoglie la proposta di Salvini. La reazione del ministro della Famiglia: «Ringrazio chi ha fatto il mio nome»

Lorenzo Fontana nuovo ministro per gli Affari Ue - ok di Conte alla proposta di Salvini : Il presidente del Consiglio Conte ha dato l'ok alla proposta avanzata da Matteo Salvini: "Mi è stato proposto il nome del ministro Fontana per gli Affari europei. Sono ben lieto di accoglierlo", ha detto oggi, commentando l'ipotesi suggerita dal vicepremier. Attualmente il ministro leghista è il titolare del dicastero per la Famiglia.

Il presidente del Consiglio Conte ha detto che Lorenzo Fontana sarà il prossimo ministro degli Affari Europei : Giuseppe Conte ha detto oggi che nominerà Lorenzo Fontana ministro degli Affari Europei, un incarico che si era liberato da quando, lo scorso febbraio, il precedente ministro Paolo Savona è passato alla presidenza della CONSOB. Il nome di Fontana circolava

Giuseppe Conte su Lorenzo Fontana : "Ben lieto di accettarlo come ministro per gli Affari Europei" : Ormai è sostanzialmente ufficiale. Sarà Lorenzo Fontana il prossimo ministro degli Affari Europei. La conferma arriva da Giuseppe Conte, che lasciando l'assemblea dell'Ania ha affermato: "Sono ben lieto di accettare la proposta di Fontana ministro degli Affari Europei". Vice-segretario federale dell

Lorenzo Fontana nuovo ministro per gli Affari europei : “Sono ben lieto di accettare la proposta di Salvini” per Lorenzo Fontana ministro per gli Affari europei. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine di un evento a Roma.Rispondendo ai giornalisti a margine di una conferenza stampa, Fontana aveva commentato così una sua eventuale nomina: “Se così fosse, sono molto contento. Ringrazio chi ha fatto il mio nome”.Il ministro veronese della Famiglia - ...