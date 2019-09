La CPU di PS5 renderà lo sviluppo dei giochi più veloce

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 2 settembre 2019) Mentre la prossima generazione di console si avvicina e i dettagli su ciò che possiamo aspettarci da hardware più nuovi e più potenti continuano a diventare più chiari, gli sviluppatori si presentano più frequentemente per parlare di quello che significherà per loro lavorare con le nuove tecnologie di Sony e Microsoft.Finora, l'introduzione degli SSD (unità a stato solido) ha catturato maggiormente l'attenzione, ma c'è un altro dettaglio notevole per entrambi i sistemi, ovvero l'utilizzo del processore Zen 2 di AMD. Anche questo è qualcosa che sta eccitando molto gli sviluppatori, come Tim Ash di BoxFrog Games, lo studio responsabile del frenetico gioco di combattimento aereo Lost Wing. Durante un'intervista con GamingBolt, Ash ha elogiato la nuova CPU di PS5 e ha affermato che aiuterà gli sviluppatori a ridurre significativamente i tempi didei.Leggi altro...

