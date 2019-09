Gears 5 presenterà una mappa 50 volte più grande di tutte quelle apparse nella saga

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 2 settembre 2019) Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori,la campagna per giocatore singolo piùdell'intera serie, inclusa unache dovrebbe essere 50piùdi.A dichiararlo è stato il boss dello studio Rod Fergusson, che ha inoltre diffuso decine di nuovi dettagli sul gioco in occasione del PAX di Seattle, lo scorso sabato. Fergusson ha per esempio parlato di Jack, un elemento di supporto che fornirà diversi bonus alla squadra del giocatore (nuove abilità saranno sbloccate durante il gioco).5 darà molta libertà al giocatore, piuttosto che riproporre la classica struttura alla, ovvero avanzare di scontro in scontro.Questo vuol dire che potrete decidere quando e se entrare in combattimento, inoltreimportanza rivestirà lo Skiff che vi permetterà di avere accesso a missioni secondarie, riorganizzare ...

