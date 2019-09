Ellie Goulding si è sposata in un matrimonio pieno di teste coronate e di star

La cantante Ellie Goulding si è sposata - anche Orlando Bloom e Katy Perry alle nozze : La cantautrice britannica ha detto sì al critico d'arte Caspar Jopling nel corso di un matrimonio stile royal wedding. Tra le star presenti all'evento anche Katy Perry con Orlando Bloom e le sorelle Eugenie e Beatrice di York.\\ La cantante britannica Ellie Goulding e il fidanzato Caspar Jopling hanno coronato il loro sogno d'amore unendosi in matrimonio. Le nozze , in stile royal wedding, si sono celebrate oggi nella Cattedrale di ...

Ellie Goulding si sposa. Ci saranno anche le amiche Eugenie e Beatrice di York : Ellie Goulding e Caspar Jopling Ellie Goulding e Caspar Jopling Ellie Goulding e Caspar Jopling Ellie Goulding e Caspar Jopling Ellie Goulding e Caspar Jopling Ellie Goulding e Caspar Jopling Ellie Goulding e Caspar JoplingNozze di fine estate per Ellie Goulding . La cantautrice britannica il 31 agosto dirà «sì» a Caspar Jopling, mercante d’arte che l’aveva chiesta in moglie un anno fa. Le nozze, stando alle prime indiscrezioni, saranno ...

Ellie Goulding insieme a Juice WRLD nel nuovo singolo “Hate Me” : Pump up the volume The post Ellie Goulding insieme a Juice WRLD nel nuovo singolo “Hate Me” appeared first on News Mtv Italia.