Di Maio nella Rete

Di Maio e Zingaretti - retroscena : "La pazienza ha un limite" - "Non se ne parla". Inciucio - gelo nella notte : "Non se ne parla proprio". Nicola Zingaretti l'ha ripetuto più di una volta a Luigi Di Maio: frenate brusche e timide accelerazioni nella trattativa tra Pd e M5s, cominciata ufficialmente alle 18 di lunedì a Palazzo Chigi e proseguita dalle 21 e ben oltre la mezzanotte, alla presenza del potenziale

Luigi Di Maio - la lista nera del Pd : i nomi di chi non può entrare nella squadra : Mentre Pd e Movimento 5 stelle trattano per un eventuale governo giallo-rosso Luigi Di Maio non solo impone a Nicola Zingaretti il nome di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio ma gli mostra una lista nera di esponenti del mondo Pd e della sinistra che sarebbero sgraditi ai grillini. Riporta

Crisi Governo - vertice del M5S nella villa di Grillo : presenti Di Maio - Di Battista e Fico : "Matteo Salvini non è più credibile e affidabile. Il 20 saremo al fianco di Conte". È questa la sintesi dell'incontro – a sorpresa – tra i big del movimento cinque stelle che si è tenuto oggi in Toscana. Un pranzo nella villa di Beppe Grillo per fare il punto sulla Crisi di Governo e per dettare la linea nella villa del fondatore del MoVimento. Qui l'incontro tra Beppe Grillo, Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico e Alessandro Di ...