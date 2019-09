Calciomercato | Marchisio potrebbe trasferirsi al Flamengo RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019) L'Italia rappresenta una delle nazioni più apprezzate a livello calcistico, e la crescita tecnica della Serie A sta riportando il campionato italiano ai vertici del calcio europeo. Gli arrivi di giocatori come Lukaku, Lozano e De Ligt ne sono la dimostrazione mentre in tema cessioni grandi giocatori non sono usciti dalla Serie A, a parte il prossimo trasferimento in prestito al Paris Saint Germain di Icardi. Dopo il 2 settembresvilupparsi però un altro mercato, quello dei parametri zero: quello più clamoroso di quest'estate è stato sicuramente il passaggio di De Rossi al Boca Juniors, dopo che la Roma ha deciso di non rinnovare il contratto del centrocampista, ex bandiera della società di Pallotta. Oltre a De Rossi, nelle ultime ore è arrivata un'ennesima indiscrezione riguardante un parametro zero che ha fatto la storia con la Juventus, che dopo l'esperienza allo Zenit San ...

