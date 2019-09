Borse | cosa c’è all’orizzonte dopo l’agosto di fuoco

Carabiniere ucciso a Roma - cosa ancora non torna. Droga - misteri : cosa c'era nel Borsello? : C'è qualcosa che non torna nell'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello. Due americani hanno confessato l'omicidio. Sono due studenti che soggiornavano in un hotel di lusso a Roma. Dunque c'è qualcosa che non torna. Perché i pusher si sono rivolti all'Arma? cosa c'era davvero nel borsello rubato?

Cosa dice Paolo Borsellino nell'audio desecretato dalla commissione Antimafia : C'è anche un audio di Paolo Borsellino tra i documenti desecretati dalla commissione Antimafia alla vigilia del 27esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Si tratta di una testimonianza importante perché evidenzia come nel 1984 quello delle scorta al magistrati fosse percepito più come un problema sociale che come un'emergenza nazionale e di quanto vaste fosseri le lacvune nel presidio del territorio. "Buona parte ...

Cosa Nostra - Salvatore Borsellino : “Paolo è morto con la speranza nel cuore. Solo i giovani possono cambiare il paese” : Il libro Cosa Nostra spiegata ai ragazzi è stato presentato in anteprima internazionale alla XVIII edizione del Festival del Libro Possibile di Polignano a Mare (Bari). Salvatore Borsellino ha ricordato il fratello Paolo parlando dei motivi che lo hanno spinto, prendendo il testimone da suo fratello, ad incontrare i ragazzi delle scuole. Nel 1989 Paolo Borsellino parlò di mafia in un liceo del Nord Italia, a Bassano del Grappa. Quella lezione, ...