Sky | il Milan a sorpresa su Rebic

Milano Finanza : la trattativa Sky-Dazn subisce uno stop : Sembrava tutto fatto. Sky e Dazn si erano incontrate più volte e avevano trovato un’intesa per creare uno o due canali ad hoc dedicati a Dazn su Sky. Poi, però, tutto si è arenato, scrive Milano Finanza. A mettere un freno all’affare è stato il gruppo americano Comcast, nuovo azionista di Sky Pls. Il quotidiano finanziario scrive che “avrebbe avanzato specifiche richieste a Dazn sul suo ruolo futuro nel business del calcio ...

Milan - si riparte da Udine : il match in diretta su Sky Sport : Il giorno del debutto del Milan in campionato è arrivato: i rossoneri partono da una trasferta comunque impegnativa come quella di Udine, dove troveranno una squadra desiderosa di riscatto dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi. ma culminata comunque con la salvezza. La gara contro i friulani sarà l’occasione per vedere i rossoneri con […] L'articolo Milan, si riparte da Udine: il match in diretta su Sky Sport è stato ...

Serie A - il Milan debutta con l’Udinese : gara live su Sky : Il nuovo Milan di Marco Giampaolo debutta in campionato che si rivela spesso ostico per le grandi, quello di Udine, dove i bianconeri sono intenzionati a mettersi alle spalle gli alti e bassi vissuti nella scorsa stagione per provare a raggiungere una salvezza più tranquilla. I rossoneri non hanno però cambiato solo la guida tecnica, […] L'articolo Serie A, il Milan debutta con l’Udinese: gara live su Sky è stato realizzato da Calcio ...

Milano Finanza : in dirittura d’arrivo l’accordo Sky-Dazn : Secondo quanto scrive Milano Finanza, dovrebbe essere in dirittura di arrivo l’accordo di Sky con Dazn per arrivare a offrire, a breve, un canale interamente dedicato alla programmazione della piattaforma in streaming lanciata e controllata dal gruppo Perform. Il progetto prevede la creazione di un canale che comprenda il meglio della programmazione sportiva dell’Over-The-Top (Ott) guidato da Veronica Diquattro. L’Ott, oltre a tre ...

Calendario Serie A - seconda giornata in tv : Milan-Brescia su Dazn - Juventus-Napoli su Sky : Il programma della 2ª giornata del campionato di Serie A è stato definito. La Lega Calcio ha diramato gli orari di anticipi e posticipi del secondo turno, che nei giorni compresi fra il 30 agosto e il 1° settembre sarà ricco di big match. Il sorteggio del Calendario ha regalato degli incrocio interessanti, tra cui spiccherà la sfida che ha caratterizzato le ultime stagioni, ovvero, Juventus-Napoli. I campioni d’Italia in carica da 8 anni, ...