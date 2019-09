Perrone CorSport | La Juve forse vincerà il nono scudetto ma non sarà una passeggiata di

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2019) Quest’anno lapotrebbe vincere il, scrive Robertosul Corriere dello Sport, ma la sensazione è che nonesattamente la solitadi salute. “Ci saranno avversari, a cominciare dalla banda Ancelotti, che ribatteranno colpo su colpo, specialmente se gli canteranno, come i tifosi dellantus (con intenzioni irrisorie) “‘O surdato ‘nnammurato” facendoli sentire a casa, scatenando la loro reazione.non è andata così, però i tempi sono quelli e la suggestione è bellissima”. Nelle ultime 33 partite, scrive, solo il Napoli aveva violato lo Stadium. Sul 3-3 di ieri la sensazione che potesse succedere ancora è forte. Una partita folle, la definisce, emblematica. La partita dei ritorni, come Higuain, con il suo gol da cineteca e Douglas Costa “che aveva fatto perdere le sue tracce”. E’ anche la partita dei ...

