Knights and Bikes | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Knights and Bikes è ora disponibile : il gioco ispirato a Secret of Mana e a I Goonies si mostra nel trailer di lancio : Il publisher Double Fine Presents e lo sviluppatore Foam Sword hanno pubblicato il trailer di lancio del loro Knights and Bikes, da oggi disponibile in versione PS4 e PC.Knights and Bikes è definito come un action adventure indie ambientato sull'isola britannica di Penfurzy negli anni '80. Il gioco proviene dallo studio Foam Sword, un team formato da ex dipendenti di Media Molecule.In Knights and Bikes sarete immersi in una storia dipinta a mano ...