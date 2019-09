Juve | De Ligt all’esordio | dopo un' ora commette molti errori

Juve - De Ligt : 'In allenamento facciamo scintille - tutti vogliono vincere la partitella' : La partita contro il Napoli ha mostrato una Juventus importante nei primi 60 minuti, con una difesa organizzata ed un gioco davvero interessante imbastito sin dai difensori centrali. Nonostante l'assenza di Chiellini, i centrali Bonucci e De Ligt hanno retto la forza offensiva del Napoli per gran parte della partita ma da metà del secondo tempo l'evidente calo fisico con alcuni errori di settore hanno portato la società campana a pareggiare la ...

Juve - Chiellini non avrebbe apprezzato parole di de Ligt sul suo mancato impiego a Parma : La Juventus raccoglie un'importante vittoria contro il Napoli, con 60 minuti giocati molto bene in cui i bianconeri si erano portati avanti per 3 a 0 grazie ai gol di Danilo, Higuain e Cristiano Ronaldo. Nei 15 minuti successivi, complice una Juve sicuramente più stanca, il Napoli è riuscito a pareggiare la partita mentre il gol del definitivo 4-3 per i bianconeri è arrivato allo scadere dei minuti di recupero per un autogol di Koulibaly. Nella ...

Pagelle Juventus Napoli - De Ligt il peggiore : super Douglas Costa : Pagelle Juventus Napoli – La Juventus passa sul Napoli grazie ad un autogoal a tempo scaduto di Koulibaly. Partita dai due volti per i bianconeri, che dominano nel primo tempo ma subiscono la rimonta dei partenopei nella ripresa. Pagelle Juventus Napoli, i voti SZCZESNY 6 DE SCIGLIO 6 BONUCCI 5 DE Ligt 4 ALEX SANDRO […] More

Le pagelle di Juventus-Napoli 4-3 : Higuain non delude - male De Ligt e Koulibaly : Si alternano voti alti e bassi nelle pagelle di Juventus-Napoli, big match della seconda giornata di serie A. Una partita scoppiettante e dalle mille emozioni. Partenza super della Juventus che segna subito con Danilo e Higuain, poi Ronaldo firma il 3-0 nella ripresa. Sembra fatta, ma il Napoli riesce a pareggiare 3-3 con le reti di Manolas, Lozano e Di Lorenzo. Juventus-Napoli però non è ancora finita e una sfortunata autorete di Koulibaly ...

Juventus - Matthijs de Ligt sostituirà Chiellini : ribaltone in campo per la partita con il Napoli : Il grave infortunio del capitano Giorgio Chiellini, che rischia sei mesi di stop, è un brutto colpo per la Juventus. Stasera, 31 agosto, la Juve dovrà affrontare il Napoli e con ogni probabilità il posto lasciato vacante da Chiellini sarà colmato dall'olandese Matthijs de Ligt. Questo, pagato a peso

Juventus - la probabile formazione contro il Napoli : De Ligt sostituirà Chiellini : La Juventus oggi passerà la giornata a preparare la sfida di questa sera contro il Napoli. Per il match contro i partenopei i bianconeri non potranno contare sul loro capitano. Infatti Giorgio Chiellini nell'allenamento di ieri si è procurato la rottura del crociato anteriore e nei prossimi giorni sarà operato. Dunque il numero 3 juventino salterà gran parte della stagione. Questa sera, contro il Napoli, Giorgio Chiellini sarà sostituito da ...

Chiellini crac - Juve 5 mesi senza capitano. Contro il Napoli tocca a De Ligt : Rottura del crociato del ginocchio destro: nel big-match debutta l’olandese ma non è escluso un ritorno sul mercato

Juventus Napoli probabili formazioni : fuori De Ligt - novità a centrocampo e attacco : Juventus Napoli probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 2^ giornata di campionato. Come riferito da Pavel Nedved nel corso delle scorse ore, Maurizio Sarri non sarà presente in panchina neanche nell’imminente match contro il Napoli. Massima cautela e condizioni di salute da valutare nel corso dei prossimi giorni. La sensazione è che […] More

Juventus-Napoli - probabili formazioni : Milik in dubbio - De Ligt ancora in panchina : Juventus-Napoli è senza dubbio la partita più importante della seconda giornata di campionato dal momento che mette di fronte le due formazioni che, insieme all’Inter, vengono considerate le principali pretendenti alla conquista dello scudetto. Le due contendenti presentano organici decisamente attrezzati sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e quindi la gara si prospetta avvincente ed emozionante con un pronostico aperto a ...

Il ct dell'Olanda su De Ligt : 'Non posso aspettare a lungo per un suo impiego alla Juve' : La partita contro il Parma ha esaltato le capacità offensive di una Juventus che nel primo tempo avrebbe potuto realizzare più gol rispetto all'unico realizzato da Chiellini. Nel secondo tempo il calo fisico ed il caldo hanno portato i bianconeri ad essere meno incisivi e ad accontentarsi del risultato. A spiccare però nella partita sono state le scelte di formazione di Maurizio Sarri: il tecnico toscano ha dato fiducia ai giocatori presenti ...

Il Ct dell’Olanda Ronald Koeman : “Presto De Ligt sarà titolare alla Juve - non sono preoccupato” : Il suo è stato uno dei colpi dell’estate del mercato italiano. Matthijs de Ligt è arrivato alla Juventus dopo aver fatto vedere grandi cose all’Ajax. Non c’è però stato l’esordio in campionato a Parma. A parlarne ai microfoni della tv ‘Nos‘ è il ct dell’Olanda Ronald Koeman. “Per un verso si pensa che dovrebbe giocare, perché il suo cartellino è costato parecchio. Per un altro però se in un ...

Juventus - De Ligt : «Non mi aspettavo di cominciare in panchina» : Alla prima giornata di campionato, la Juventus ha battuto il Parma 1-0 al Tardini. Tra gli undici titolari non c’era l’olandese De Ligt. Hanno giocato dall’inizio Bonucci e Chiellini. L’olandese, ovviamente, non è rimasto contento. E in Olanda, ad AD. ha affidato le proprie dichiarazioni: “Avrei preferito giocare. Non ero riuscito a captare nulla dagli allenamenti, quindi non mi aspettavo di partire dalla panchina. ...

La nuova Juventus riparte da Bonucci e Chiellini. De Ligt in panchina : Inutile nascondersi, la Juventus di Maurizio Sarri – anche se assente in panchina le prime due giornate per una polmonite – è la grande novità del campionato 2019-2020. La novità principale. Più ancora dell’Inter di Antonio Conte. Ingaggiando Sarri, la Juventus ha di fatto rinnegato sé stessa, quantomeno gli ultimi cinque scudetti consecutivi vinti con Massimiliano Allegri. Vuole vincere col bel gioco. E anche per questo ha ...

Parma-Juventus : Bonucci favorito su de Ligt - Dybala probabile titolare : Parma-Juventus, con ogni probabilità, non sarà la prima uscita ufficiale sulla nuova panchina di Maurizio Sarri. Il tecnico è ancora alle prese con la polmonite e quindi in panchina al Tardini, sabato alle 18, dovrebbe esserci il suo vice Martusciello. Il tecnico ex Napoli sta comunque preparando la formazione nonostante il riposo forzato imposto dal problema fisico e ha già scelto nove degli undici titolari, mancano due pedine con un doppio ...