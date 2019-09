Inter | Conte non cambia idea su Mauro Icardi | “vi dico cosa succederà nel caso in cui

Inter - Conte : “Ho trovato un gruppo disponibile. Molti in rosa non hanno vinto niente - gap da ridurre” : Inter a punteggio pieno. Al poker all’esordio al Lecce è seguito il successo in casa del Cagliari grazie alla premiata ditta Lautaro-Lukaku. Il belga segna il suo secondo gol in due partite trasformando il rigore decisivo. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte. “Già nella conferenza di ieri avevo detto che dovevamo affrontare una partita ostica e sono convinto che anche ...

L'Inter di Conte fa l'anti-Juve : 2-1 a Cagliari con Lautaro-Lukaku : Soffre ma vince L'Inter di Conte che, dopo il comodo esordio di San Siro contro il Lecce, coglie i tre punti anche alla Sardegna Arena superando il Cagliari per 2-1. I nerazzurri ce l'hanno...

Cagliari-Inter 1-2 - Sensi crea e Lukaku concretizza : seconda vittoria per Conte : In Sardegna i nerazzurri faticano ma passano al 72’ con un rigore procurato dal marchigiano, scatenato, e trasformato dal belga

Il Cagliari pareggia e poi perde i… Sensi - Lukaku ringrazia e regala la vetta all’Inter : la mano di Conte già si vede! : Una grandissima giocata di Sensi permette all’Inter di guadagnare il rigore della vittoria, i nerazzurri così salgono in vetta alla classifica con Juve e Torino Due partite, sei punti e una invidiabile solidità difensiva. L’Inter di Antonio Conte sembra, al momento, una macchina (quasi) perfetta che potrebbe mettere paura alla Juventus. Alessandro Tocco/LaPresse Dinamismo, coraggio e tanta qualità in avanti per la formazione ...

Conte alla Festa del Fatto. L’Intervista di Travaglio - Gomez - Padellaro. “Ci sarà un programma condiviso - sarà difficile distinguere se un provvedimento è targato Pd o M5s” : “Mi piacerebbe molto che l’Italia desse un contributo critico per adeguare il patto di stabilità al nuovo clima economico”. Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è intervenuto in esclusiva alla Festa del Fatto Quotidiano in Versiliana per i 10 anni del giornale e lo ha fatto per la prima volta in una sede non ufficiale da quando è iniziata la crisi di governo. Intervistato in collegamento dai direttori Antonio ...

Sergio Mattarella e i ministri : "Intervento discreto ma diretto". No a un caso Savona : i paletti per Conte : Non si ripeterà un caso Paolo Savona. Il retroscena del Quotidiano nazionale dal Quirinale rileva come il presidente Sergio Mattarella, su questo punto, sia molto più tranquillo rispetto al maggio 2018. La partecipazione del presidente della Repubblica alla lista dei ministri "è ben più significativ

Versiliana 2019 - Conte : “Condivido Intervento di Grillo per impostazione e visione. Ha disegnato il futuro e ci invita a guardare avanti” : “Un intervento condivisibile per l’impostazione e la visione. Ci invita a guardare in avanti e in quella carrellata fantastica ha disegnato il futuro”. Così il premier incaricato Giuseppe Conte, in collegamento con la Festa del Fatto al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta, ha commentato l’appello lanciato ieri da Beppe Grillo con un video sul suo blog, in cui si rivolge sia ai dem sia al Movimento 5 ...

Versiliana 2019 - l’Intervento del premier incaricato Giuseppe Conte alla festa del Fatto : Il premier incaricato Giuseppe Conte è intervenuto in collegamento con la festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, annunciando che ha intenzione di presentare programma e squadra “all’inizio della settimana prossima, non lunedì ma tra martedì e al massimo mercoledì dobbiamo chiudere. Spero di sciogliere la riserva, confido positivamente”, ha detto Conte, aggiungendo che il programma cui sta lavorando non sarà Fatto di ...

Simone Pepe : ' La Juve ha una squadra fortissima - è strano vedere esultare Conte all'Inter' : E' stato uno degli artefici della Juventus 'contiana', giocando ben cinque stagioni in bianconero ottenendo altrettante vittorie del campionato: parliamo di Simone Pepe, che recentemente ha compiuto 36 anni e che, dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2017, attualmente ricopre il ruolo di agente sportivo, seguendo alcuni giocatori che, a detta sua, preferisce non pubblicizzare proprio per lasciarli tranquilli così pensano solo a giocare a ...

Governo - l’Intervento di Giuseppe Conte alla Festa del Fatto Quotidiano. Segui la diretta : Nelle mezzo delle trattative per la formazione del nuovo Governo con Pd e M5s, Giuseppe Conte interviene alla Festa del Fatto Quotidiano in corso a Marina di Pietrasanta. alla vigilia della stretta finale per l’accordo e all’indomani dell’intervento di Beppe Grillo, che sabato sera ha spinto il Movimento e i dem a parlarsi con “euforia” ricevendo una risposta positiva da Nicola Zingaretti, il premier incaricato ...

Versiliana 2019 - che governo sarà? Segui l’incontro con Morra e Bonafè. Alle 12.30 l’Intervento del premier incaricato Conte : Ultima giornata della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta. L’attualità politica è al centro del dibattito intitolato “Che governo sara?“, con l’esponente Pd Simona Bonafè, il presidente della Commissione antimafia e senatore M5s Nicola Morra e il direttore del Fatto.it Peter Gomez. Segui la diretta L'articolo Versiliana 2019, che governo sarà? Segui l’incontro con Morra e ...

Cagliari-Inter - le probabili formazioni : Conte vuole i tre punti : Il Cagliari per risalire la classifica e riscattarsi dalla sconfitta subita all'esordio contro il Brescia. L'Inter per dare continuità dopo il successo ottenuto all'esordio contro Lecce. Sono questi i temi principali del match che vedrà di fronte Cagliari e Inter alla Sardegna Arena, valido per la seconda giornata di campionato. Due squadre con obiettivi stagionali ben diversi. I padroni di casa puntano ad una salvezza tranquilla, nonostante una ...