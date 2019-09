Fonte : ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2019) Faccia da travieso, da, da figlio di una Nazione troppo al nord per sentirsi sudamericana, troppo al sud per sentirsi americana. Schiacciata tra i miti del passato, dai Maya e gli Aztechi e dalle mire discriminatorie di Trump.dalla faccia napoletana, senza paure, senza ansie, con un solo credo: il calcio, il predestinato. In patria è il figlio di tutti, è gli occhi dei giovani che sognano tra tacos e pallone. “Nessuno tocchi” sembrano dire, e ce ne siamo accorti ieri, quando è entrato e senza nemmeno presentarsi ha riaperto la partita. “Lui segna sempre, lui non sbaglia mai gli inizi” Chi lo conosce bene afferma che vive di calcio, e di amore per sua moglie Ana, che ha conosciuto per caso, per puro caso, passando davanti al computer mentre il fratello parlava con la sorella. E da lì l’incanto, il fidanzamento, i figli. Da quel ...

napolista : “Gennaro” Lozano, il monello messicano che ogni volta che scende in campo fa gol Chi lo conosce bene afferma che vi… - ArmDemartino : E' deciso, si chiamerà Hirving Gennaro #Lozano, , - sscalcionapoli1 : Di Gennaro: “Napoli, dopo Lozano, Icardi sarebbe il completamento ideale” -