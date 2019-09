Dopo stop, Alan Kurdi va verso Malta

Il divieto di ingresso in acque italiane del ministro dell'Interno, Salvini, per laè stato firmato anche dai ministri della Difesa e dei Trasporti, Trenta e Toninelli. Il provvedimento è stato notificato al comandante.Ora lava. Intanto in una nota del ministro della Difesa si rileva che "è necessario, nel più breve tempo possibile,portare assistenza a minori imbarcati e a tutte le persone bisognevoli di qualsivoglia forma di intervento nel rispetto, e per la salvaguardia della vita umana".(Di domenica 1 settembre 2019)