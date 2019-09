Coppia lascia morire di fame e tra gli escrementi il figlio di 3 anni | «Non crediamo ai

Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 1 settembre 2019) Ha provato a mangiare la sua culla prima di. È stato questo l’ultimo disperato tentativo di un bambino di sopravvivere dopo essere statotodidai genitori tra le sue feci. Ashley Catron e Frederick Frink hanno abbandonato a se stesso il piccolo Hendrix, di soli 3, perché non credevano ai medici. La polizia ha trovato il bambino nella casa di famiglia in Alabama che pesava appena 7 chili dentro il suo lettino, con il pannolino pieno e le feci incrostate. Il bimbo era gravemente malnutrito, in stato di abbandono e ormai privo di vita. Una sorte simile sarebbe potuta essere quella del fratellino di 4, anche lui in grave stato di denutrizione che però era ancora in vita ed è stato messo in salvo dalle autorità che lo hanno affidato alle cure di medici e psicologi. La casa è stata trovata in condizioni disastrate: puzzava di urina, i lettini dei ...

