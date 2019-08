Trump da il via libera al “killer del clima” | ma adesso teme l’uragano Dorian | forza 4

Usa - l'uragano Dorian punta la Florida : Trump annulla il suo viaggio in Polonia : C'è molta apprensione in Florida, negli Stati Uniti, dove in queste ore si è diffusa la notizia dell'arrivo dell'uragano denominato "Dorian". La popolazione locale è abbastanza abituata a questi fenomeni naturali, che a volte sono piuttosto violenti. Questa, negli States, in particolare proprio lungo la fascia atlantica, è la stagione degli uragani, un periodo che va da agosto-settembre fino a dicembre. Il Presidente Donald Trump ha preso atto ...

Uragano Dorian punta Florida - il più forte di questa stagione. Trump rinvia viaggio Polonia : L'Uragano Dorian punta dritto sulla Florida dove potrebbe atterrare come categoria 4 gia' sabato notte e dove e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutte e 67 le contee. Con venti a 136 chilometri all'ora, e' il piu' forte Uragano atlantico di questa stagione. Il presidente Donald Trump, per la crescente furia del ciclone, ha deciso di rinviare il viaggio che aveva in programma da sabato in Polonia per le commemorazioni della Seconda ...

Greta Thunberg arriva negli Usa e attacca Trump : “Io dico ‘ascolta la scienza’ e lui ovviamente non lo fa” : È arrivata a New York dopo 15 giorni di traversata atlantica a bordo dello yacht Malizia II di Pierre Casiraghi, che lo ha guidato fino all’altra sponda dell’Atlantico, per partecipare il 23 settembre a un summit sul clima organizzato dall’Onu. E le prime parole di Greta Thunberg negli Stati Uniti sono state contro il presidente americano: “Tutti mi chiedono sempre di Donald Trump. Io dico ‘ascolta la scienza’ e lui ...

Anche Donald Trump via Twitter tifa per "Giuseppi Conte" premier : Si mette bene per “Giuseppi Conte”. Donald Trump twitta di buon mattino dagli Usa a sostegno del presidente del Consiglio italiano, storpiandone il nome di battesimo, ma affermando che “ha rappresentato alla grande l’Italia al G7. Ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Stati Uniti.”. Trump definisce Conte “un uomo di grande talento che auspicabilmente rimarrà primo ministro”.Diversi leader ...

“Di Maio non ha chiesto il Viminale” : Palazzo Chigi sblocca lo stallo M5S-Pd. Consultazioni al via. Trump : spero Conte resti premier : I dem: la trattativa è ripartita. I Cinque Stelle: bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore

Trump annulla il viaggio in Danimarca perché non gli vendono la Groenlandia : Niente Groenlandia? Niente viaggio in Danimarca per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di rinviare l’incontro con Mette Frederiksen, primo ministro danese, che non ha dimostrato alcun interesse a discutere della proposta di acquisizione dell’isola. Frederiksen ha definito quella sull’acquisto della Groenlandia, un territorio danese autonomo, «una discussione assurda». E in un tweet, martedì sera, Trump ha ...

Usa - amministrazione Trump contro i transgender : giusto licenziarli per la loro scelta. Chiesto via libera della Corte Suprema : Licenziare legalmente i transgender solo per il fatto di essere, appunto, trans. È il nuovo obiettivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha Chiesto alla Corte Suprema di legalizzare la norma appellandosi al Civil Rights Act. Secondo il Titolo VII della legge federale sui diritti civili del 1964, infatti, solo il “sesso biologico”, e non quello che si vuole acquisire, è protetto dalle discriminazioni. Se la linea ...

Trump-Cina - si apre il fronte Artico Usa contro la Via della Seta polare : L'idea (difficile) di Trump di comprare la Groenlandia dalla Danimarca non è solo una boutade ma rientra nella strategia anti Cina nell'Artico. Lo scioglimento dei ghiacci sta creando un nuovo fronte Segui su affaritaliani.it

Hong Kong - Trump chiede incontro a Xi Jinping per risolvere “rapidamente” la crisi. E la Cina invia truppe al confine : Rimane alta la tensione a Hong Kong. Dopo i due giorni di stop dei voli all’aeroporto internazionale per le proteste, la Airport Authority ha ottenuto un’ingiunzione temporanea che impedisce ai manifestanti di entrare in alcune aree dello scalo e la situazione è tornata così alla normalità. I voli sono ripresi e le proteste si sono spostate nel quartiere di Sham Shui Po: qui circa 100 manifestanti hanno puntato i laser contro una stazione di ...