Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) È statocon l’accusa diTevin-Thomas, ilolimpica statunitense di ginnastica. Il 24enne è ritenuto colpevole di una sparatoria avvenuta la notte di Capodanno a Cleveland, in Ohio, in cui sono morte tre persone e altre due sono rimaste ferite. Secondo quanto riporta la Nbc, il 24enne è statovenerdì a Fort Stewart, in Georgia, dopo quasi otto mesi di indagini.-Thomas è ora detenuto nel carcere di Liberty County a Hinesville, in Georgia, e dovrà rispondere delle accuse divolontario, aggressione e falsa testimonianza. L’episodio in cui èè avvenuto il 31 dicembre scorso durante una festa in un appartamento preso in affitto nella zona del Brooklyn Center di Cleveland. Secondo le ricostruzioni, un gruppo si sarebbe presentato alla festa senza invito e la situazione sarebbe degenerata ...

FQMagazineit : Simone Biles, arrestato per omicidio il fratello della campionessa: coinvolto in una sparatoria in cui morirono 3 p… - Noovyis : (Simone Biles, arrestato per omicidio il fratello della campionessa: coinvolto in una sparatoria in cui morirono 3… - cicciopuz : RT @ilpost: Il fratello della ginnasta Simone Biles è stato accusato di tre omicidi a Cleveland -