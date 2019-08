Sampdoria | Di Francesco mette le cose in chiaro | “non voglio più vedere l’atteggiamento

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Inizio da brividi in casa, esordio con pesante ko davanti al pubblico amico contro la Lazio, 0-3 il risultato, adesso la squadra è al lavoro per riscattarsi contro il Sassuolo, conferenza stampa della vigilia per Eusebio Di: “si riparte prima di tutto dagli atteggiamenti. Nonla squadra patire cosi’ tanto come accaduto contro la Lazio – spiega l’allenatore della Samp -. Non si possono sbagliare questi atteggiamenti.una squadra combattiva. Abbiamo l’opportunita’ di riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada. La risposta ce la puo’ dare solo il campo: non parlo solo di punti, ma proprio del modo di riapprocciare ed entrare nella partita”. “Piu’ che parlare di sistemi di gioco, credo di poter dire che tu ti puoire come vuoi in campo ma se manca la malizia, la ...

CalcioWeb : #Sampdoria, #DiFrancesco mette le cose in chiaro: 'non voglio più vedere l'atteggiamento contro la Lazio' - a7_ferrando : RT @sampdoria: ?? #SassuoloSamp, #DiFrancesco chiede di ripartire: «Voglio una squadra combattiva, la risposta è sul campo» ?? - SampdoriaPress : Samp, Di Francesco: 'Mai più come con la Lazio, a Ferrero chiedo di essere accontentato sul mercato'… -