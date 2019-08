Pietro Grasso | Pd e M5s vogliono fare da soli I dubbi aumentano | altro che

Emanuele Fiano e Pietro Grasso - l'incubo del toto-ministri di Pd e M5s : dove hanno il coraggio di piazzarli : Oggi il governo Pd-M5s sembra un po' più lontano, e con rinnovato vigore si torna a parlare, clamorosamente, di un ritorno di fiamma tra grillini e leghisti. Ma le trattative proseguono, e prima dei programmi come sempre vengono le poltrone. Sul premier avrà l'ultima parola Sergio Mattarella, sui mi

Pietro Grasso mendica una poltrona : "Per il governo M5s-Pd ci sono pure io" : Pietro Grasso ha riconquistato le luci della ribalta e adesso non le molla più. L'ex presidente del Senato è tra i più attivi sostenitori del patto tra M5S, Pd e LeU. Ieri 19 agosto l'ex seconda carica dello Stato ha fatto un salto ulteriore, candidando se stesso per il possibile, futuro esecutivo "

Pietro Grasso : "Mattarella deve nominare un governo elettorale con Giovanni Tria come premier" : "Se non ci sarà una votazione il presidente Giuseppe Conte dovrà, al termine del suo intervento, salire al Quirinale per rimettere il mandato, e sancire la fine della maggioranza con la Lega". Parola di Pietro Grasso, senatore di Liberi e Uguali che, dopo aver lanciato il suo lodo (l'invito rivolto

Il 'lodo' del senatore Pietro Grasso per evitare la sfiducia al premier Conte : "Cambiamo la legge elettorale, il Rosatellum è sbagliato, e togliamo il boccino dalle mani di Salvini": lo afferma in una intervista a La Repubblica l'ex presidente del Senato Piero Grasso, oggi esponente di Leu. Sta facendo "decisamente" passi avanti il 'lodo Grasso' per far cadere Conte senza passare da una sfiducia, "anche se senza l'adesione di Forza Italia i passaggi a questo punto dovranno essere questi: comunicazioni di Conte in ...

Matto Salvini - Pietro Grasso : il piano per non andare alle urne? Non partecipare al voto di sfiducia su Conte : "Non vedo perché io e tutti i senatori di opposizione, di LeU, del Misto, del Pd, ma anche di centrodestra dovremmo trasformarci nei 'volenterosi carnefici' al servizio di Salvini, e votare allegramente l'assurdo di una mozione di sfiducia al governo presentata da ministri tuttora ipocritamente e ve

La proposta di Pietro Grasso : "No alla sfiducia a Conte. Poi un governo elettorale" : “Non ho alcuna intenzione di ballare sulla musica suonata da Salvini, una musica pericolosa”. E questo pensiero si tradurrà, spiega Pietro Grasso, nel non votare la sfiducia a Conte chiesta dalla Lega. Il senatore di LeU lancia su Facebook un appello agli altri colleghi dell’opposizione per fare lo stesso. L’obiettivo? Creare, prima delle elezioni, un esecutivo elettorale.“Del governo Lega-5Stelle penso il ...

Il post di Pietro Grasso su quando arrestarono Provenzano : «La prima cosa che chiesi fu: “ha bisogno di qualcosa?"», ha raccontato Piero Grasso commentando la foto dell'americano bendato in caserma

Pietro Grasso : “Questa foto fa male. A Provenzano chiesi di cosa avesse bisogno” : L'immagine di uno dei due americani arrestati per l'omicidio ha scatenato una pioggia di polemiche. Salvini: "L'unica vittima è il carabiniere". L'ex magistrato: "La destra strumentalizza. I servitori dello Stato non si abbassano al livello dei criminali".Continua a leggere