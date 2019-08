Maschere e impacchi per nutrire i capelli secchi

Fonte : dilei

(Di sabato 31 agosto 2019) Di ritorno dal mare e dalla spiaggia, ecco che iappaiono più sfibrati e opachi. Vento, sole, salsedine, possono mettere a dura prova la tua chioma. Ma non solo. Ipossono essere anche il risultato di squilibri interni o esterni all’organismo. Tutte quante noi, ci siamo trovate, chi più, chi meno, a lottare contro quel fastidioso “effetto paglia” che sembra dare al nostro aspetto un’aria di trascuratezza. Sono tanti i rimedi per, anche naturali e green, che fanno al caso vostro, reperibili direttamente da casa vostra. Ecco 10pre shampoo per. 1. Maschera naturale peralla maionese Se pensi alla maionese, di solito ti viene in mente subito un fast food o un bell’hamburger. E, invece, la maionese è uno dei classici rimedi naturali della nonna per ie sfibrati. L’impasto di uovo, aceto e olio ...

