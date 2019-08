In Belgio pole di Leclerc davanti a Vettel e Hamilton

Mattia Binotto F1 - GP Belgio 2019 : “Contento della pole e della prima fila. Leclerc ha fatto un giro perfetto” : Non può che esserci soddisfazione in Ferrari dopo le qualifiche del GP del Belgio, tredicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Spa-Francorchamps (Belgio) il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel hanno centrato la prima fila, con Charles che si è tolto la soddisfazione di ottenere il miglior crono del time-attack. Una prestazione sublime dell’alfiere di Maranello che ha esaltato il pubblico presente. Un ...

Mattia Binotto F1 - GP Belgio 2019 : “Contenti della pole e della prima fila. Leclerc ha fatto un giro perfetto” : Non può che esserci soddisfazione in Ferrari dopo le qualifiche del GP del Belgio, tredicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Spa-Francorchamps (Belgio) il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel hanno centrato la prima fila, con Charles che si è tolto la soddisfazione di ottenere il miglior crono del time-attack. Una prestazione sublime dell’alfiere di Maranello che ha esaltato il pubblico presente. Un ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : il momento della pole position a Spa di un fantastico Charles Leclerc : Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo delle qualifiche valevoli per il Gran Premio del Belgio 2019 ed ha conquistato la terza pole position della sua carriera in Formula 1. Una prestazione fantastica a coronamento di un avvio di weekend magnifico in cui ha sempre dimostrato di avere qualcosa in più rispetto al compagno di squadra Sebastian Vettel (2° a 0″7) e ai rivali della Mercedes e della Red Bull. Di seguito il VIDEO del momento ...

Formula 1 – Spettacolare pole di Leclerc a Spa : la griglia di partenza del Gp del Belgio : Leclerc apre la prima fila, Vettel lo insegue: la griglia di partenza del Gp del Belgio E’ Charles Leclerc il poleman del Gp del Belgio: a Spa la Ferrari ha confermato di essere la favorita, piazzando entrambe le sue monoposto in prima fila. Il giovane monegasco ha conquistato una pole eccezionale, con record della pista ed un gap di 7 decimi sul suo compagno di squadra, Vettel, secondo. Alle spalle delle monoposto del Cavallino si ...

Gran Premio di F1 del Belgio - prima fila tutta Ferrari : Leclerc in pole davanti a Vettel - poi Hamilton e Bottas : Incredibile doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio, tredicesima tappa del Mondiale di Formula 1. La prima fila si colora di rosso con la pole position di Charles Leclerc in 1’42”519 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel, staccato di 748 millesimi. Per il monegasco è la terza pole in carriera, tutte conquistate in questa prima stagione con la Ferrari. Alle spalle dei due Ferraristi in seconda fila ...

F.1 - Gp del Belgio - Prima fila Ferrari : pole per Leclerc : La Ferrari ha conquistato la Prima fila del Gran Premio del Belgio, tredicesima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Charles Leclerc ha conquistato la pole position, fermando il cronometro sull'1:42.519: ha relegato sette decimi di secondo al suo compagno di squadra, Sebastian Vettel, e al cinque volte iridato Lewis Hamilton. Quarto tempo per Valtteri Bottas, che completa quella che sarà una seconda fila tutta Mercedes.Le parole dei ...

Griglia di partenza F1 - GP Belgio 2019 : risultati e classifica qualifiche. Leclerc in pole position - doppietta Ferrari! Vettel 2° - Hamilton 3° : A Spa si sono disputate le qualifiche del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo sul circuito delle Ardenne dove i piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole position, le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno fatto la voce grossa anche se le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas non hanno mollato con le loro Mercedes. Di seguito la Griglia di partenza del GP del Belgio 2019, tappa del ...

Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1 : Il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, partirà dalla pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1, in programma domenica pomeriggio sul circuito di Spa-Francorchamps. Dopo un mese di pausa, la Formula 1 è ritornata questo fine settimana

Spa territorio Ferrari : prima fila tutta rossa in Belgio - splendida pole per Leclerc : Leclerc si prende una fantastica pole position a Spa: prima fila tutta rossa al Gp del Belgio Si torna finalmente a fare sul serio: a Spa le qualifiche del Gp del Belgio hanno regalato uno spettacolo fantastico. Dopo le prime due sessioni di qualifica, dominate da Leclerc, è proprio il giovane monegasco della Ferrari a festeggiare per una splendida pole position. Una prima fila tutta Ferrari: Vettel ha infatti chiuso la Q3 alle spalle del ...

F.1 - in Belgio pole di Charles Leclerc : 16.21 A Spa prima fila Ferrari con Leclerc e Vettel davanti a Hamilton e Bottas. Q1 tribolata: lotta contro il tempo in casa Mercedes per far ripartire Hamilton.vittima di un incidente nella terza sessione di libere. A salvarlo lo stop imposto per incendio sulla Williams di Kubica.Si riprende,ma va a fuoco anche l'Alfa di Giovinazzi e vengono eliminati gli ultimi 5 in quel momento. In Q2 le Ferrari ancora una volta davanti a tutti.Problemi per ...

LIVE F1 - GP Belgio 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - obiettivo pole per la Ferrari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 3 – Classifica prove libere 3 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sullo storico tracciato di Spa. Si preannuncia una battaglia serratissima per la conquista della pole-position nelle Ardenne, una pista estremamente selettiva e complessa metterà a dura prova tutti i piloti pronti a ...

F1 - GP Belgio 2019 : la Ferrari punta alla pole - la velocità sul dritto l’arma segreta. La Mercedes getterà la maschera : E siamo dunque nel giorno delle qualifiche di Spa Francorchamps (Belgio), sede del tredicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sarà un time-attack atteso perché, dando uno sguardo alle indicazioni delle prove libere del venerdì, le Ferrari ci sono e, almeno sul giro secco, sono in lizza per il meglio possibile: la pole position. La Rossa, come da previsione, si è dimostrata la monoposto più efficiente nel primo settore, quello che porta dalla ...

F1 - GP Belgio 2019 : la Ferrari punta alla pole - la velocità sul dritto l’arma segreta. La Mercedes getterà la maschera : E siamo dunque nel giorno delle qualifiche di Spa Francorchamps (Belgio), sede del tredicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sarà un time-attack atteso perché, dando uno sguardo alle indicazioni delle prove libere del venerdì, le Ferrari ci sono e, almeno sul giro secco, sono in lizza per il meglio possibile: la pole position. La Rossa, come da previsione, si è dimostrata la monoposto più efficiente nel primo settore, quello che porta dalla ...