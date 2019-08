Calciomercato Napoli | ufficiale | Ounas al Nizza | prestito con diritto di riscatto

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019)una cessione in casa. Nuova esperienza in Francia per. Il– si legge sul profilo Twitter – “comunica di aver ceduto, con la formula delcondi, le prestazioni sportive di Adamal. All’attaccante classe 1996 vanno i migliori auguri per la stagione in corso”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloalcondiCalcioWeb.

DiMarzio : Il #Napoli non aspetta più #Icardi: accordo con #Llorente ???? #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | Llorente è atterrato in Italia ?? - DiMarzio : #Calciomercato | Fissata la data delle visite mediche di Fernando #Llorente con il #Napoli: per l'attaccante contra… -