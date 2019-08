Abusivismo | 85 indagati a Salina | “Comitato d’affari per governare il territorio”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) L’inchiesta è stata chiamata “Isola verde” e riguarda due dei tre Comuni dell’isola di, nelle Eolie: Santa Marinae Malfa. Ottantacinque persone sono indagate peredilizio della procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Il periodo sottoposto a indagine va da marzo 2014 a ottobre 2017. Glisono ex e attuali amministratori comunali, tecnici comunali, progettisti privati die Lipari, imprenditori, esponenti delle forze dell’ordine, residenti. Secondo il pm Federica Paiola “si sarebbe formata una associazione per trarre vantaggi personali, anche immateriali, per commettere veri delitti contro la pubblica amministrazione”. E ancora: controlli sulle costruzioni abusive fatti “pro forma”, non segnalando gli illeciti alla magistratura; rivelazioni di notizie che dovevano rimanere segrete”. La procura ...

