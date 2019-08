Pensioni e reddito di cittadinanza | probabili nuovi aggiustamenti con la Manovra 2020

Reddito e Pensioni di cittadinanza : 1 - 5 milioni di domande e 400mila respingimenti : Negli ultimi giorni il Reddito e le pensioni di cittadinanza sono finiti al centro di un'accesa discussione tra le principali forze della maggioranza uscente. La crisi di governo ha infatti inasprito le posizioni di Lega e Movimento 5 Stelle, con dichiarazioni che hanno messo in dubbio l'effettiva efficacia dei nuovi assegni di welfare. Ad esprimere tutta la propria perplessità è stato in particolare il Vice Ministro dell'economia di area ...

Reddito e Pensioni di cittadinanza - scontro Lega - M5S : per Garavaglia '70% è irregolare' : La crisi di governo si fa sempre più accentuata e inevitabilmente le misure chiave approvate negli scorsi mesi entrano nello scontro tra le due ali che prima componevano l'esecutivo giallo-verde. È il caso del Reddito e delle pensioni di cittadinanza, che sono state oggetto di dichiarazioni di fuoco nelle ultime ore. I toni sembrano sancire la definitiva divisione tra le due forze, ma anche l'ingresso in un clima da campagna elettorale che fino ...

Pensioni - 80 euro e reddito di cittadinanza : cosa succede se cade il governo : Per l'approvazione della finanziaria i tempi sono strettissimi, ma i rischi di un esercizio provvisorio riguardano...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza - FI : ‘Da tagliare per ciò che serve al Paese’ : Il partito di Silvio Berlusconi ancora all’attacco del governo gialloverde sul fisco, sulle Pensioni e sul Reddito di cittadinanza. A criticare duramente le politiche economiche dell’esecutivo M5s-Lega guidato dal premier Giuseppe Conte sono due autorevoli esponenti di Forza Italia: Renato Brunetta e Anna Maria Bernini, rispettivamente responsabile economico del partito e presidente del gruppo parlamentare degli azzurri al Senato della ...

Reddito e Pensioni di cittadinanza : il 68% dei nuclei riceve meno di 600 euro : Dall'Inps arrivano nuovi dati in merito al Reddito di cittadinanza, ed in particolare al valore medio dell'assegno erogato. Nei primi tre mesi di funzionamento, le statistiche parlano infatti di circa 526,00 euro per nucleo familiare. Ancora più basso è il valore medio corrispondente alla pensione di cittadinanza, che risulta corrisposta in circa 207 euro per nucleo familiare. Se si prendono in considerazione entrambe le tipologie di misure ...

REDDITO E Pensioni DI CITTADINANZA/ Cosa c'è dietro il flop della lotta alla povertà? : I dati relativi alle domande presentate mostra un certo insuccesso della pensione di CITTADINANZA, oltre che del REDDITO di CITTADINANZA

Pensioni Quota 100 e reddito di cittadinanza - Tria : 'Risparmi per finanza pubblica' : In vista della nuova manovra che sarà varata in autunno, resta al centro dell’agenda politica, economica e sindacale la discussione sulla riforma delle Pensioni già avviata dal governo gialloverde guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nelle ultime ore la discussione è focalizzata sui dati di Quota 100, diffusi dall’Inps, analizzati dalle commissioni Bilancio di Montecitorio e Palazzo Madama oggi riunite in seduta congiunta per ...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza - Borghi : tesoretto nel 2020 : Porteranno un tesoretto il prossimo anno, nel 2020, i risparmi ottenuti quest’anno per via dalle minori richieste rispetto a quelle inizialmente previste per le Pensioni anticipate con Quota 100 e per il Reddito di cittadinanza. Ad affermarlo, oggi durante un incontro nella sede del ministero dell’Interno secondo quanto riferisce l’agenzia Adnkronos, è Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera ...

Pensioni Quota100 e Reddito di cittadinanza sotto le attese - i dati dell’Inps : Su circa 16 milioni di pensionati dell’Inps, più di 1 su 3 percepisce Pensioni sotto 1.000 euro al mese, una cifra che risulta inferiore alla media che è pari a 1.548 euro. Una situazione per niente edificante. Esattamente, secondo quanto emerge dal dossier annuale dell’Inps illustrato oggi dal presidente Pasquale Tridico alla Camera dei Deputati, sotto questa soglia si trova il 34,7% del totale dei pensionati dell’Inps: in pratica, si tratta di ...

Pensioni Quota 100 e reddito cittadinanza - Landini : 'Confermato fallimento misure simbolo' : Continua senza sosta il dibattito politico, economico e sindacale sulle questioni legate alle Pensioni, al lavoro e al fisco. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria sostiene che la nuova legge di Bilancio potrà beneficiare di risparmi ulteriori che si prevedono sul reddito di cittadinanza e sulla Quota 100. Secondo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, il Ministro Tria di fatto conferma, a suo dire, il fallimento ...