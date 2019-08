Partecipa ad una estrazione di biglietti di una lotteria e ciò che vince è scioccante

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Durante una partita di baseball del torneo Gran Prairie Airhogs c’è stata unae il premio in palio dare era un funerale del valore di dieci mila dollari, organizzato dall’agenzia di pompe funebri Oak Memorial Gardens. Are questo premio è stata una donna di 60 anni, una signora di Arlington, in Texas, di 60 anni, Elaine Fulps, che ha così commentato la vittoria di questo premio: “Ho rischiato di crepare molte volte, ma Dio mi voleva ancora in giro per una ragione:re un funerale”. E poi ha continuato così: “Mi sceglierò un angolo sotto a un albero del Texas. Spero in un cimitero in cui non possano entrare gli animali. Preferirei non farmi fare la pipì addosso”. Tutti inti sarebbero stati felici dire questo premio un po’ per scaramanzia un po’ perché si sa quanto costano i funerali!

