Paola Barale torna in televisione su Canale 5 | il nuovo impegno

Raz Degan, la confessione che sconvolge tutti. In una lunga intervista al Corriere della Sera, l'ex di Paola Barale ha parlato di un momento drammatico della sua vita, quello in cui ha deciso di fare testamento. Era convinto di essere vicino alla morte e ha scritto le sue ultime volontà.

Paola Barale magrissima, i fan si preoccupano. La ex velina di Mike Bongiorno, che ha raggiunto il successo come sosia di Madonna, ha superato i 50 anni ma non li dimostra. Da sempre ha un fisico asciutto e tonico, reso perfetto da un'attività fisica costante. Negli ultimi tempi, però, come riportano alcuni siti di gossip, la Barale mostra una magrezza innaturale e insana. La ex moglie di Gianni Sperti, infatti, appare molto dimagrita, troppo.

Paola Barale in replica Maurizio Costanzo Show: noto personaggio televisivo è tornata in scena dopo un lungo periodo di assenza anche grazie all'ex compagno Raz Degan.

Paola Barale prende lezioni di danza da Paola Quattrini e su svela i suoi progetti futuri. Dopo il relax in piscina, la splendida showgirl è alle prese col balletto e sui social condivide con un

Paola Barale racconta un anedotto capitato con Mike Bongiorno : Ospite del programma “Non Disturbare” condotto da Paola Perego, la showgirl Paola Barale torna a parlare della fine della sua storia d’amore con Raz Degan: “Il momento più difficile della mia vita è stato sicuramente quando è finita la relazione con il mio ultimo fidanzato”. L’addio per Paola è stato traumatico, come ha confidato a Paola Perego: “Io non volevo. Sto parlando di Raz Degan. Lasciare andare una persona che ami ...

Paola Barale e Mike Bongiono - dietro le quinte Ruota della fortuna : "Mi fece il c*** - non facemmo mai pace" : È costata cara a Paola Barale la scelta di lasciare dopo 7 anni La Ruota della fortuna, il programma cult di Fininvest che l'ha lanciata negli anni Ottanta. Mike Bongiorno, infatti, non le ha mai perdonato la rottura. Leggi anche: Paola Barale, il progetto che scalda il palinsesto. Una voce da Colo

Paola Barale : “Gianni Sperti avrebbe voluto dei figli. Io non ne ho mai sentito la necessità” : Paola Barale tocca velocemente un argomento sul quale, in genere, preferisce non soffermarsi: il matrimonio con Gianni Sperti, suo ex compagno. “Non ho mai sentito l’esigenza di avere dei figli. Gianni Sperti li avrebbe voluti ma ero in un periodo di lavoro, ero su altre cose” racconta oggi. Non si è mai pentita di quella scelta.Continua a leggere

Paola Barale : "Non volevo finisse la storia con Raz Degan. Figli? Non ne sento la necessità" : Paola Barale si racconta a Non Disturbare e parla apertamente della sua lunga storia con Raz Degan: “Il momento più difficile sicuramente è stato quando è finita la mia ultima relazione. E’ stata una cosa che non volevo. Lasciare andare una persona che ami moltissimo è difficile, è un atto di maturità e di grande amore per tutti, se ami una persona la rispetti”.La showgirl non rimpiange la mancata maternità. “Non ho questa necessità, devo ...