Martone rilegge Eduardo | con un sindaco da premi

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Un film-miracolo, all’ombra di. “IlRione Sanità” di Mario, oggi in concorso a Venezia, poteva essere una “ripresa” teatrale come tante altre, ed è invece puro e potente cinema . Uscirà per soli tre giorni dal 30 settembre al 2 ottobre, perché - in pura teoria - trasporta sullo schermo l’allestimento didel 2017 su iniziativa del Nest, il giovane collettivo militante di San Giovanni a Teduccio sostenuto dalla compagnia di Luca De Filippo.Il dramma diDe Filippo va per i sessant’anni, ma il film fa risplendere il testo come materia viva e pregnante di oggi, stringendo in primissimi piani sui volti e reinventando a misura di cinema la rilettura freschissima degli attori. Sola new entry nel gruppo, Roberto De Francesco, che incarna una delle figure-chiave della vicenda, il ...

