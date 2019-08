L’uomo del giorno | Pavel Nedved | sulle orme del padre | a scoprirlo fu…

Scomparsi a Piacenza - ansia per Elisa e Massimo : nei boschi si cerca un bunker delL’uomo : Termina senza esito la quarta giornata di ricerche di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani. In particolare i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno continuato, su richiesta dei Carabinieri che coordinano le indagini, a bonificare zone boschive e radure che, spesso, ospitano cascine abbandonate.\\Si infittisce il giallo sulla scomparsa di Elisa Pomarelli, 28 anni, e Massimo Sebastiani, 45. Dei due si sono perse le tracce ...

Ricostruito il volto del più antico antenato delL’uomo : le immagini straordinarie : Scansionando un cranio quasi completo recuperato nel 2016 in Etiopia gli scienziati hanno potuto ricostruire il volto del più antico antenato dell'uomo, l'Australopithecus anamensis. Questo ominino convisse per centomila anni con l'Australopithecus afarensis, la specie alla quale appartiene il celebre fossile di Lucy.Continua a leggere

L’uomo del giorno – Ramon Diaz - attaccante dell’Inter dei record targata Trapattoni : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è il compleanno di Ramon Diaz, talento argentino e vecchia conoscenza della Serie A, spegne oggi 60 candeline. Si trattava di un attaccante sempre molto apprezzato dal pubblico italiano, arriva nel nostro campionato dopo essere cresciuto calcisticamente nel River Plate, protagonista di una media gol impressionante, òa svolta, a livello internazionale, arriva nel Mondiale ...

Accadde oggi - 28 agosto 1981 : muore Béla Guttmann - l’incredibile storia delL’uomo che maledisse il Benfica : Nato a Budapest nel 1899, da una famiglia di ballerini ebraici, Béla Guttmann gioca in Ungheria, Austria e Stati Uniti. Da allenatore viaggia molto: Austria, Olanda, Ungheria, Italia (con Padova e Triestina), Argentina, Cipro, Brasile, Uruguay, Svizzera, Grecia e Portogallo. Un personaggio fuori dagli schemi. A Padova non ha una paga. Il contratto prevede solo dei premi vittoria per singola partita. Particolarmente ricca di successi la sua ...

L’uomo del giorno - Thiago Motta : la lentezza fatta persona - il numero 10 che l’Italia non voleva : Nato il 28 agosto 1982, Thiago Motta compie oggi 37 anni. Un modo di giocare lento e compassato, odiato dal pubblico che ammira il calcio veloce e dinamico. Eppure il brasiliano, naturalizzato italiano, ha calcato grandi palcoscenici: Barcellona, Atletico Madrid, Genoa, Inter e Psg. on la maglia nerazzurra vince uno scudetto, la Champions League 2010, un Mondiale per Club, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Thiago Motta è sempre ...

La Corte europea dei diritti delL’uomo ha accusato la Russia di aver violato i diritti fondamentali di Sergei Magnitsky - l’avvocato russo morto in carcere nel 2009 in circostanze molto sospette : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accusato la Russia di aver violato i diritti fondamentali di Sergei Magnitsky, un avvocato russo oppositore di Putin morto in carcere alla fine del 2009. Magnitsky fu arrestato nel 2008 con l’accusa di frode fiscale, e rimase

L’uomo del giorno – René Higuita - il portiere ‘scorpione’ : personalità stravagante - e con la giustizia… : La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘ è oggi dedicata all’ex portiere colombiano René Higuita (che compie 53 anni), conosciuto in tutto il mondo per ‘il colpo dello scorpione‘, una sorta di parata acrobatica da lui stesso inventata: in pratica, lasciava andare il pallone fin dietro la schiena per poi andare indietro con le gambe e respingerlo con le suole delle scarpe. Come dimostra ...

I cani migliorano la salute del cuore delL’uomo - lo dicono i ricercatori di Catania : Avere un cane migliora la salute del cuore, a dirlo è uno studio dell’università di Catania il quale conferma che avere un cane fa bene alla salute del cuore. Tra passeggiatine mattutine e serali e corse al parco, migliora l’attività fisica. Il segreto è seguire le sue attività di gioco e non farsi prendere dalla pigrizia, anche se poi avere Fido a casa può aiutare a ridurre comunque i fattori di rischio. È questa la conclusione di uno ...

Ricco imprenditore ha una relazione extraconiugale ma poi l’amante fa qualcosa di impensabile - la reazione delL’uomo : Un uomo di 54 anni, Ricco imprenditore era sposato ma un giorno ha conosciuto una donna molto bella di 42 anni e i due hanno iniziato una relazione clandestina. All’inizio il rapporto andava a gonfie vele e l’uomo trascorreva molte ore piacevoli con la sua amante anche se il costo di quella vita era molto alto: cene, regali ecc. L’imprenditore, per stare con la sua amante, in poco tempo ha speso circa 30mila euro. Ma poi l’uomo si è ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Giuseppe Pancaro - passato importante con la Lazio : Continua il nostro classico appuntamento con ‘L’Uomo del giorno’, giornata importante per gli appassionato del mondo del calcio e delle statistiche, in particolar modo è il compleanno di Giuseppe Pancaro, protagonista in passato con la maglia della Lazio. Inizia la carriera da calciatore all’Acri, poi esperienza con l’Avezzano ma la chiamata importante è quella del Cagliari, Buone stagioni con la maglia del ...

L’uomo del giorno - Mario Corso : il piede sinistro di Dio e le sue uscite fuori luogo : Quando si dice genio e sregolatezza. Questo era Mario Corso, calciatore dell’Inter, noto per i calci di punizione a foglia morta. Usava un piede solo, il sinistro, come Maradona. Mario, detto “Mariolino“, è uno di quei geni incompresi, atipici. Non è stato uno di quelli che si sacrificava per la squadra, uno “alla Ilicic” per fare un paragone con un giocatore attuale. Come lo sloveno dell’Atalanta anche ...

Nonno Giovanni oggi spegne 110 candeline! Auguri alL’uomo più anziano d’Italia : oggi è il compleanno di Giovanni Quarisa, l’uomo più vecchio d’Italia secondo i recenti dati aggiornati dal sito specializzato Supercentenari d’Italia: 110 anni.Trevigiano di Pieve del Grappa, è nato il 24 agosto 1909 e vive nella sua casa di proprietà a Bassano del Grappa. Il primato è passato in mano a Nonno Giovanni di recente, dopo che un suo coetaneo siciliano di nascita (classe 1909) è passato a miglior vita lo scorso luglio a Torino. Era ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Matias Vecino - il centrocampista dai gol importanti : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno del centrocampista Matias Vecino, centrocampista dell’Inter protagonista con la maglia nerazzurra di reti importanti, soprattutto quella nello spareggio contro la Lazio per la qualificazione in Champions League, indimenticabile anche la rete nei minuti finali contro il Tottenham, gol che ha permesso di ribaltare ...

L’uomo più veloce del mondo è nei guai : Christian Coleman è risultato irreperibile per tre diversi test antidoping: se le violazioni dovessero essere confermate, salterebbe Mondiali e Olimpiadi