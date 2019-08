Il Divide Tour di Ed Sheeran è ufficialmente il più grande tour di tutti i tempi

Fonte : news.mtv

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ha battuto anche gli U2 Ildi Edil piùdiNews Mtv Italia.

TweetNewsIta : Ed Sheeran, dopo il grande successo del suo 'Divide' tour, si prende una pausa dalla musica per dedicarsi alla mogl… - CorrNazionale : Tempo di riposo per Ed Sheeran. Il cantante ha chiuso con le date a Ipswich il Divide Tour iniziato il 16 marzo 201… - RadioSubasio : Ed Sheeran in pausa dalla musica... per 18 mesi!?? -