Di Maio | «O le nostre proposte o si va al voto»  E consegna a Conte una nuova lista di 20

Fonte : corriere

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ricominciate le consultazioni. Giorgia Meloni e Matteo Salvini disertano il faccia a faccia con il premier incaricato. Dipresenta i suoi punti «imprescindibili». Orlando (Pd): «Incomprensibile». Delrio: «Ultimatum inaccettabili»

lucatrent : Di Maio fa la sua spocchiosa prolusione da bulletto: le borse calano e lo spred torna a crescere. Non siete bambini… - Mirko26537786 : @AndreaOrlandosp Luigi Di Maio ha pienamente ragione. O accettate le nostre proposte o non si parte neanche - Mirko26537786 : @meb Luigi Di Maio ha pienamente ragione. O accettate le nostre proposte o non si parte neanche -