Siria | il massacro continua | in 17 giorni uccisi 17 bambini

(Di giovedì 29 agosto 2019) Ad Idlib, in, in 17sono stati17. Uno ogni giorno. È il tragico bilancio pubblicato da Save the Children. Mercoledì, un nuovoa Maaret al-Numan: le vittime dei bombardamenti sono state 13, tra cui sei piccoli e due donne. Solo in agosto gli sfollati in fuga dalla violenza sono stati più di 72mila. Una carneficina quotidiana che né le Nazioni Unite né le principali potenze riescono a fermare.a leggere

FedeJill : @maddalena2471 La Siria è una pena. EU e USA hanno ignorato il massacro, la RUS ha difeso le sue basi ed il dittatore ?????? -