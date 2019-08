Primo volo della Starhopper di SpaceX | Marte è più vicino

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 30 agosto 2019) Giornata di successi per la compagnia spaziale privata americanache fa capo al miliardario Elon Musk, patron di Tesla. In Texas, "", prototipoparte inferiore dell'astronave "Starship", destinata a portare l'uomo su, ha effettuato con successo untest per valutarne la stabilità e la capacità di atterrare autonomamente con il motore principale dei sei di cui sarà dotata in configurazione finale. "" si è levata infino a un altezza di 150 metri, poi, pian piano, è tornata a terra posandosi delicatamente al suolo come previsto.Questo, per quanto breve (poco più di un minuto in tutto) è un'autentica pietra miliare nella conquista dello Spazio perché rappresenta un passo concreto verso la realizzazione di un'astronave in grado di partire dalla Terra, grazie a un razzo Super heavy, allontanarsi dall'orbita del pianeta, atterrare su ...

